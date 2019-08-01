تبادل لإطلاق النار على حدود قطاع غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بوقوع تبادل لإطلاق النار بين قوات إسرائيلية ومسلحين على حدود قطاع غزة.

ولم تذكر جهة رسمية على الفور مزيدا من التفاصيل حول الواقعة.

والأسبوع الماضي، جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التلويح بشن عملية عسكرية واسعة ضد قطاع غزة، في حال عدم نجاح التهدئة مع الفصائل الفلسطينية بالقطاع.

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وأوضح في مراسم إحياء الإسرائيليين الذين قتلوا في حرب 2014 "لا أستطيع الدخول في التفاصيل"، مشيرا إلى أن "هذا ليس كلاما فارغا.. نريد التهدئة ونستعد للمعركة".

كما جدد نتنياهو الإعلان عن مساع إسرائيلية لإعادة 4 إسرائيليين يحتجزهم فلسطينيون في قطاع غزة منذ حرب 2014.

وتواصل مصر والأمم المتحدة القيام بجهود حثيثة من أجل تثبيت التهدئة ومنع عملية عسكرية إسرائيلية ضد غزة.