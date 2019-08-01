مجلس اللوردات يستعرض جرائم السعودية بحق المعارضين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – لندن

عبرت عضو مجلس اللوردات البريطاني، البارونة هيلينا كينيدي، عن قلقها إزاء “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان التي تجري في السعودية، وآخرها إعدام المعارضين للحرب على اليمن.

واكدت كيندي أن جريمة قتل جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وتقرير الأمم المتحدة يثبت أن مسؤولين كبار بينهم ولي العهد السعودي ضالعين في الجريمة.

وكان مجلس اللوردات البريطاني استعرض تقرير أعدته البارونة كينيدي بمشاركة منظمات حقوقية حول عقوبة الإعدام غير القانوني، وانتهاكات حقوق الإنسان بالسعودية.

وقالت كينيدي إن السعودية نفذت هذا العام 134 حكماً بالإعدام، 37 منها كانت ضد معارضين سياسيين أعدموا جماعياً.

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وأشارت إلى أن “هناك عمليات احتجاز وإخفاء قسري وسجن، وكثيرون من المستهدفين من الشيعة السعوديين في المنطقة الشرقية”.

واعتبرت أن تنفيذ الإعدامات يصب في خانة الانتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان، بعد السجن، وهي تستهدف المعارضين، ومنهم المعارضون للحرب على اليمن.

ونوّهت إلى أن “الإعدامات نفذت كذلك بحق أطفال بتهم منها التجسس، وهي تهم غير واضحة”.

وتحدثت كينيدي عن “انتهاكات خطيرة تحصل في السعودية لحقوق الإنسان”، لافتة إلى أن “السعوديين (السلطات) لا يسمحون بالوصول إلى المحاكمات”.

ودعت كينيدي دول مجموعة العشرين إلى مقاطعة القمة السعودية بسبب موجة الإعدامات.