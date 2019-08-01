لدى واشنطن معلومات عن وفاة حمزة بن لادن

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واشنطن: كشفت قناة إن بي سي الاربعاء أن لدى الولايات المتحدة معلومات مصدرها أجهزة استخبارات عن وفاة حمزة، نجل اسامة بن لادن، الذي يعتبر "قياديا رئيسيا" في تنظيم القاعدة.

وردا على اسئلة الصحافيين حول هذه المعلومة التي استندت فيها إن بي سي الى ثلاثة مصادر لم تكشفها، كرر الرئيس دونالد ترمب مرتين "لا اريد أن اعلق على ذلك".

ويعتبر حمزة بن لادن خلفا لوالده الذي أسس تنظيم القاعدة المسؤول عن اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

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وافاد ثلاثة مسؤولين اميركيين القناة المذكورة أن الشاب (30 عاما) المدرج على القائمة الاميركية السوداء للمتهمين ب"الارهاب"، قد توفي.

وذكرت القناة أن هذه المصادر لم تدل بمعلومات إضافية عن مكان الوفاة وتاريخها، ولا عما إذا كانت واشنطن اضطلعت بدور في هذا الامر.

وكانت واشنطن رصدت في شباط/فبراير مكافأة قد تصل الى مليون دولار لاي شخص يقدم معلومات تساعد في العثور على حمزة بن لادن.

واظهرت وثائق، بينها رسائل كشفتها فرانس برس في أيار/مايو 2005، أن اسامة بن لادن اختار حمزة ليخلفه على رأس التنظيم المتطرف.