بولتون: واشنطن ستمدد الإعفاءات المرتبطة بعقوبات البرنامج النووي الإيراني

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن بلاده ستمدد الإعفاءات المرتبطة بعقوبات البرنامج النووي الإيراني لمدة 90 يوما.
جاء ذلك في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس الأمريكية، أذيعت مقتطفات منها صباح اليوم الخميس.
وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن تلك الإعفاءات تسمح باستمرار العمل الدولي في المشروعات النووية في إيران.
وكانت واشنطن منحت إعفاءات في مايو الماضي تسمح لبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بمواصلة العمل مع إيران في مجال منع انتشار الأسلحة النووية ومواصلة المشروعات التي تستهدف كبح قدرة طهران على إنتاج سلاح نووي.
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