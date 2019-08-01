«الهلال» يروي ظمأ «قطابا» في الحديدة

الحديدة (الاتحاد)

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، مشروع المياه في منطقة «قطابا» التابعة لمديرية «الخوخة» بمحافظة الحديدة، ضمن حزمة المشاريع التنموية التي تنفذها دولة الإمارات لصالح إنعاش الحياة في القرى والمناطق المحررة على امتداد الساحل الغربي في اليمن.

وجاء افتتاح المشروع عقب تدشين العمل فيه بفترة قياسية، حيث يمثل أحد المشاريع الحيوية في قطاع المياه بالساحل الغربي، كونه يسهم في توفير مياه صالحة للشرب للمئات من الأسر القاطنة في منطقة «قطابا» والقرى المجاورة لها. وأثناء افتتاح المشروع، أكد مدير الوحدة التنفيذية بمديرية «الخوخة» محمود معروف، أن مشروع مياه «قطابا» سيسهم في التخفيف من معاناة الأهالي التي امتدت لسنوات طويلة جراء شح المياه الصالحة للشرب وتكبد الأهالي معاناة ومشقة في الحصول على المياه من المناطق البعيدة، مشيراً إلى أن «الهلال الأحمر» الإماراتي كان أول الملبيين لنداءات الأهالي عبر مشروع مياه يلبي احتياجاتهم وينهي معاناتهم الطويلة.

وأشار معروف إلى أن مشروع مياه «القطابا» سيخدم أكثر من 15 ألف نسمة من أبناء المنطقة، موضحاً أن المشروع تضمن إعادة تأهيل وتجهيز بئر ارتوازية وخزان مياه سعة 100 ألف لتر وشبكة المياه بطول 36 ألف متر وتزويده بغطاس ومنظومة طاقة شمسية متكاملة. وعبر الأهالي عن سعادتهم بافتتاح المشروع الذي ظل حلم يراودهم على مدى سنوات، مقدمين الشكر والتقدير لـ «الهلال الأحمر» الإماراتي وخدماته ومساعداته الجليلة في المجالات كافة، خصوصاً في قطاع الخدمات الأساسية والبنية التحتية.