«الشرعية» تسقط طائرة استطلاع حوثية في الحديدة

عقيل الحلالي، بسام عبدالسلام (عدن، صنعاء)

أسقطت قوات الشرعية اليمنية طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران أثناء تحليقها فوق مديرية «الدريهمي» جنوب الحديدة، فيما أحبطت هجوم للميليشيات باتجاه منطقة «عقبة ثرة» الفاصلة بين محافظتي أبين والبيضاء، ولقي قيادي حوثي بارز مصرعه في غارة جوية للتحالف في مديرية «كتاف» بصعدة.

وأسقطت المقاومة اليمنية طائرة استطلاع تابعة لميليشيات الحوثي أثناء تحليقها فوق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة. وذكر مصدر عسكري أن القوات المشتركة تمكنت من إسقاط طائرة استطلاع حوثية مسيرة في سماء مديرية الدريهمي، موضحاً أن الطائرة كانت في مهمة رصد وتصوير مواقع القوات المشتركة في المديرية.

وجددت الميليشيات أمس، قصفها المدفعي والصاروخي على مواقع عسكرية تابعة للقوات المشتركة شرق مديرية الدريهمي، وذلك في إطار خروقاتها النارية واليومية للهدنة. كما استهدفت مواقع القوات المشتركة في منطقة «الجبلية» بمديرية «التحيتا» جنوب المحافظة، وهاجمت بقذائف الهاون والرشاشات مواقع عسكرية وأحياء سكنية في مديرية «حيس» جنوب الحديدة.

وكانت القوات المشتركة أفشلت، مساء أمس الأول، هجوماً عنيفاً لميليشيات الحوثي على مناطق محررة شرق مدينة الحديدة حيث أكدت مصادر محلية تعرض مجمع «ثابت أخوان» الصناعي لقصف مدفعي كثيف من قبل الميليشيات هو الثاني خلال ثلاثة أيام.

وقالت المصادر: «تساقطت قذائف الميليشيات على المجمع الصناعي ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة لحقت بعدد من المصانع والمنشآت»، لافتةً إلى أن دماراً واسعاً لحق بأقسام مصنع الألبان جراء تعرضه، للمرة الثانية، للقصف المدفعي والصاروخي من قبل ميليشيات الحوثي.

في غضون ذلك، لقي قيادي بارز في ميليشيات الحوثي مصرعه في غارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة. واستهدفت إحدى مقاتلات التحالف تجمعاً للحوثيين في منطقة «العشاش»، بمديرية كتاف، مما أدى إلى مصرع القيادي الحوثي، مع عدد من مرافقيه. كما استهدفت مقاتلات التحالف، آليات قتالية حوثية كانت مخفية بين الأشجار الكثيفة في المنطقة ذاتها، مما أدى تدميرها ومصرع وجرح عدد من العناصر الحوثية.

وقصف طيران التحالف أمس، موقعاً عسكرياً لميليشيات الحوثي في «الجبل الأسود» بمديرية «حرف سفيان» شمال محافظة عمران، واستهدف بغارة تحركات للميليشيات في مديرية «قعطبة» بمحافظة الضالع.

إلى ذلك، تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في جبهة «ثرة» بمحافظة أبين من كسر هجوم شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية باتجاه «عقبة ثرة» الفاصلة بين محافظتي أبين والبيضاء. وأفاد الضابط ناصر الوحيشي في العمليات العسكرية بجبهة «ثرة» أن ميليشيات الحوثي حاولت التقدم تحت غطاء القصف المدفعي والصاروخي صوب مواقع الجيش والمقاومة والقرى القريبة أسفل المنطقة، مشيراً إلى أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من إحباط تحركات الميليشيات وكسر هجومهم عقب اندلاع اشتباكات عنيفة في عدة مواقع بالجبهة. وأضاف أن ميليشيات الحوثي تحاول إحراز أي تقدم من أجل الترويج له ورفع معنويات مقاتليهم المنهارة، لافتاً إلى أن قصفا عشوائيا تشنه الميليشيات صوب القرى القريبة من أجل التغطية على تقدمها. وأشار إلى أن قوات الجيش والمقاومة المشتركة في جبهة «ثرة» ردت على محاولة التقدم بشن قصف عنيف على مواقع الحوثيين ما أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.

وأفاد السكان في مدينة «مكيراس» القريبة من «ثرة» أنهم شاهدوا أطقما حوثية وهي تقل عددا من جثث القتلى والجرحى في طريقها صوب مستشفيات في مدينة «رداع» بمحافظة البيضاء.

وتأتي محاولة التقدم الحوثية في ظل الاستعدادات العسكرية التي تجريها قوات الجيش والمقاومة الشعبية لتحرير كافة مناطق «ثرة» والتقدم صوب مدينة «مكيراس» الواقعة على الطريق الواصل بين أبين والبيضاء.

وأشار مصدر عسكري لـ «الاتحاد» أن تدريبات عسكرية مكثفة تشرف عليها قوات التحالف من أجل إعداد قوة عسكرية متكاملة للتقدم لتطهير «عقبة ثرة» ومدينة «مكيراس»، مشيرا إلى أن التحضيرات مستمرة من أجل استكمال القوات وأعداد الخطة العسكرية التي سيرافقها إسناد جوي من مقاتلات التحالف لتحرير تلك المناطق والتقدم صوب محافظة البيضاء.

وفي سياق آخر، تمكنت قوات التشكيل البحري التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني، من إتلاف لغم بحري حوثي في سواحل البحر الأحمر غربي محافظة حجة. وقال مصدر عسكري في التشكيل البحري، إن دورية تابعة للتشكيل عثرت على لغم بحري زرعه الحوثيون بالقرب من ميناء «بحيص» التابع لمديرية «عبس». وكان التشكيل البحري أعلن الأسبوع الماضي عن أسر ثلاثة من العناصر البحرية الحوثية في تلك السواحل بكمين محكم وإحراق قاربهم، أثناء عملية استطلاعية لتلك العناصر لتفخيخ المياه وزراعة الألغام. يذكر أن فرق التشكيل البحري في المنطقة الخامسة تقوم بعمليات مسح دورية للمياه الدولية وسواحل «ميدي» و«عبس»، لتأمينها والتأكد من خلوها من مخاطر الألغام التي تمثل تهديداً كبيراً للصيادين وحركة السفن في خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

«تقييم الحوادث» ينفي استهداف مناطق مدنية في المحويت

نفى الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن مزاعم ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران وعدد من المنظمات الدولية، استهداف التحالف العربي لمناطق مدنية في عدد من المديريات اليمنية.

وقال المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث في اليمن المستشار منصور المنصور، أمس: «إنه بمراجعة المعلومات والإحداثيات والصور التي سبقت وتلت العمليات تبيّن أن التحالف العربي في اليمن لم يستهدف منازل سكنية في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت». وأشار المتحدث إلى إجراء تحقيقات ميدانية في 19 ادعاءً، واستمع إلى شهود عيان في الأراضي اليمنية، وكلها أكدت أن التحالف لم يستهدف مدرسة «الراعي» أو منطقة «سعوان» في صنعاء.

وشدد المتحدث باسم فريق تقييم الحوادث منصور المنصور، على التزام التحالف العربي بالقانون الدولي الإنساني في التحقيق بجميع الادعاءات.