محكمة حوثية تقضي بإعدام موظفين بـ «الأمن السياسي»

صنعاء (الاتحاد) قضت محكمة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بإعدام شخصين يعملان في جهاز الأمن السياسي بصنعاء بعدما دانتهما بالتخابر مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي، حسبما أفادت مصادر حقوقية يمنية أمس. وقالت المصادر، إن محكمة حوثية أصدرت حكماً بالإعدام بحق اثنين من موظفي سكرتارية جهاز الأمن السياسي بصنعاء، هما فاروق عبدالله الحميري وطارق محمد الصوفي، بعدما دانتهما بتهمة نقل المعلومات للحكومة اليمنية والتحالف العربي. وأوضحت المصادر أنه تم النطق بالحكم في جلسة سرية عقدت في مبنى المخابرات دون حضور محامين للدفاع عن المتهمين.

ويستغل الحوثيون، الذين يسيطرون على مفاصل السلطة في صنعاء منذ 2015، المحاكم والنيابات العامة في إصدار أحكام بالإعدام بحق خصومهم ومعارضيهم بتهمة تأييد الحكومة الشرعية.

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