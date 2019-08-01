حملة لمكافحة التهريب في لحج

عدن (الاتحاد)

أطلقت السلطات المحلية والأمنية في محافظة لحج حملة أمنية واسعة لمكافحة عمليات التهريب التي يشهدها عدد من المناطق الساحلية الواقعة على البحر الأحمر.

وأفاد مصدر أمني لـ«الاتحاد» بأن قوات أمنية وعسكرية انتشرت على طول المناطق الواقعة في مديرية «رأس العارة» و«المضاربة» والمحاذيتين للشريط الساحلي، مضيفاً أن هذه الحملة خاصة بضبط عمليات تهريب المهاجرين الأفارقة ومواد محظورة، بينها أسمدة تدخل في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة.

وأضاف المصدر أن الحملة تمكنت في يومها الأول من ضبط أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول أفريقية عن طريق التهريب البحري، لافتاً إلى أن القوات الأمنية تحفظت على تلك الأعداد في أحد مراكز الإيواء، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم التي قدموا منها.

وأشار إلى أن القوات تمكنت من ضبط أحد المواقع المخصصة للتهريب، ويحوي كميات كبيرة من المبيدات والسجائر التي تم إدخالها بطرق غير قانونية، حيث تم التحفظ عليها ومصادرتها، تمهيداً لإتلافها عبر لجنة مختصة وقانونية.