وفاة 15 مهاجراً أفريقياً إثر تعطل قاربهم قبالة سواحل اليمن

عدن (الاتحاد) لقي 15 مهاجراً إثيوبياً حتفهم بعدما علقوا في قارب من دون طعام أو ماء لأسبوع كامل، إثر تعطل محرّكه في عرض البحر خلال رحلة من جيبوتي إلى اليمن، حسبما أفادت منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة.

وقال مصدر محلي يمني، إن صيادين عثروا على جثتي اثنين من ضمن 15 مهاجراً أفريقياً. وقال المصدر نقلاً عن ناجين، إن مهاجرين أفارقة أستقلوا قارب للتحرك نحو مدينة عدن لكن القارب تعطل بهم قبل حوالي 5 أيام ما أدى إلى وفاة 15 شخصاً نتيجة انعدام الماء والغذاء، ونجى آخرون من الموت ونُقِلوا إلى قطاع خفر السواحل في عدن.

وبحسب المصدر، فإن الذين توفوا رميت جثثهم بينما بقيت جثتان ووصلت على متن القارب، وأضاف المصدر إن القارب كان يضم على متنه نساء وأطفال في تواصل لعمليات الهجرة غير الشرعية صوب اليمن.

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