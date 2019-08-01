الجيش الليبي يسقط الطائرة التركية المسيّرة «التاسعة»

حسن الورفلي (بنغازي - القاهرة)

يواصل سلاح الجو التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية شن غارات على تمركزات المليشيات والجماعات الإرهابية في ضواحي طرابلس، ما أدى لتدمير عدد من مخازن الأسلحة وسقوط عدد من القتلى في صفوف القوات الداعمة لحكومة الوفاق.

وأكد المنذر الخرطوش مسؤول المركز الإعلامي في اللواء 73 مشاة التابع للجيش الليبي لـ«الاتحاد»، أن سلاح الجو الليبي نفذ غارات عدة في بعض محاور طرابلس، مشيراً إلى دقة الضربات التي يوجهها الطيران الليبي بعد التوصل لإحداثيات جديدة من قبل فرق الاستطلاع لتحركات وتمركزات المليشيات المسلحة، مشيراً إلى أن القوات المسلحة الليبية حققت تقدمات في محاور طرابلس. وأشار المسؤول العسكري الليبي إلى أن الدفاعات الأرضية للجيش الليبي أسقطت طائرة تركية مسيّرة في ضواحي طرابلس. وتعد الطائرة التركية المسيّرة التي تم إسقاطها بوساطة الجيش الليبي التاسعة منذ إطلاق عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس من قبضة المسلحين والإرهابيين في الرابع من أبريل الماضي.

إلى ذلك، قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، إن سلاح الجو استهدف بشكل دقيق مواقع لقوات حكومة الوفاق في مدينة غريان جنوب غرب طرابلس. وأوضحت غرفة عمليات الكرامة أن سلاح الجو الليبي نفذ غارات جوية وضربات دقيقة عدة لم تتوقف، حيث استهدف الميليشيات المسلحة في منطقة عمليات مدينة غريان، مشيراً إلى أن سلاح الجو استهدف قوات الوفاق في الخلة ووادي الربيع وعين زارة التي شهدت سيطرة قوات الجيش على تبة دفاعية كانت تعول عليها الميليشيات في الدفاع كنقطة حصينة في طريق تقدم الجيش الليبي.

وبثت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي مقاطع مصورة تثبت جاهزية القوات المسلحة لتنفيذ المرحلة الحاسمة والأخيرة من معركة «طوفان الكرامة» والتي ترتكز على الدخول لقلب طرابلس وتحريرها.

وفي طرابلس، استدعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، أمس، المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، لتسليمه مذكرة تتضمن احتجاجاً على ما ورد بما وصفه «مغالطات» بإحاطته لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا يوم الاثنين الماضي.

وكان مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة، قد قدم إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، الاثنين الماضي، دعا خلالها إلى إعلان هدنة في البلاد خلال عيد الأضحى المبارك.

فيما كشفت الشركة العامة للكهرباء الليبية، عن تعرض محطة الانطلاقة بمنطقة عرادة للاعتداء من قبل مسلحين رافضين لبرنامج طرح الأحمال، مشيرة إلى أن مسلحين قاموا بالدخول للمحطة وإطلاق الرصاص على أحد المحولات مما تسبب في خروج الزيت من المحول الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية الكهربائية عن المحول.

وأعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط من جديد حالة القوة القاهرة وتوقّف عمليات شحن النفط الخام بميناء الزاوية اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بسبب إغلاق آخر مشبوه لأحد الصمامات على خطّ الأنابيب بحقل الشرارة النفطي، الأمر الذي تسبب في توقّف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى الميناء.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الحادث يعتبر الخرق الأمني الثاني على التوالي الذي يستهدف خطوط الأنابيب في الأيام العشر الأخيرة من قبل أشخاص مجهولي الهوية. ويُعتبر حقل الشرارة النفطي، من أهمّ الحقول النفطية في ليبيا، وقد تعرّض لأكثر من عملية إغلاق خلال الفترات الماضية، حيث ينتج الحقل 315 ألف برميل يومياً، ويعد أكبر حقول الإنتاج في ليبيا، وتسعى المؤسسة لتحقيق مليوني برميل يومياً مع حلول عام 2020.

إلى ذلك، أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، عن قلقها تجاه قصف مدرسة ثانية في طرابلس في حي تاجوراء، في أقل من 48 ساعة، وحرمان حوالي أكثر من 1000 طالب وطالبة من استئناف تعليمهم بعد العطلة الصيفية في أوائل سبتمبر المقبل. وأكدت «اليونيسف»، على ضرورة أن تكون المدارس والمستشفيات أماكن آمنة للأطفال حتى في أوقات الحروب، مجددة دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى وضع حد فوري للعنف وإبعاد الأطفال عن الأذى.