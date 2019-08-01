«تحيا تونس» يقرر.. والشاهد يتأنى بإعلان الترشح للرئاسة

ساسي جبيل (تونس)

قرر حزب «تحيا تونس» أمس ترشيح زعيمه يوسف الشاهد رئيس الوزراء الحالي للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر المقبل، على الرغم من إعلان الشاهد شخصياً أنه لن يخوض في موضوع الترشح لانتخابات الرئاسة قبل انتهاء الحداد على الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. وقال أمين عام الحزب سليم العزابي الذي أكد ترشح الشاهد، إن عملية التزكيات المفروضة على كل مترشح، وفق الشروط التي ضبطها الدستور انطلقت في أجواء مريحة جداً، مشيراً إلى أن الحزب أعد كل مستوجبات الترشح، ويراهن بشكل كبير على نجاح مرشحه في الانتخابات.

ويتوقع أن يعلن مهدي جمعة رئيس الوزراء السابق ترشحه أيضاً، إضافة للمنصف المروزقي رئيس تونس السابق وآخرين. ولم يعلن حزب «النهضة» حتى الآن عن مرشحه. وقال النائب في البرلمان عن حزب «صوت الفلاحين» فيصل التبيني أمس، إنه يعتبر أن وزير الدفاع، عبدالكريم الزبيدي هو رجل المرحلة للترشح للرئاسة. كما أعلن، وزير العدل الأسبق، عمر منصور، عن ترشّحه للانتخابات، مؤكداً أنه شرع في جمع التزكيات التي يقتضيها القانون للترشح. وأعلن وزير التربية الأسبق، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية، ناجي جلّول، أنه قرّر أيضاً الترشّح لانتخابات الرئاسة لينضم إلى كل من وزير التشغيل سعيد العايدي، ورئيس حزب «قلب تونس» نبيل القروي.