الفشل يهدد هيئة الوساطة والحوار في الجزائر

محمد إبراهيم (الجزائر)

في خطوة مفاجئة، أقال الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، أمس الأربعاء، سليمان براهيمي وزير العدل، وعين بلقاسم زغماتي خلفاً له، كما أجرى تغييرات عدة في قطاعي والطاقة. وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها أمس: «أنهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهام سليمان براهمي بصفته وزير العدل حافظ الأختام، وطبقاً لأحكام الدستور عين رئيس الدولة بلقاسم زغماتي وزيراً للعدل حافظاً للأختام، وذلك بعد استشارة الوزير الأول (رئيس الوزراء)»، كما أنهى بن صالح أمس مهام سمير بورحيل أمين عام وزارة العدل وعين محمد زوقار خلفاً له.

وجاءت إقالة وزير العدل مفاجئة لكونها تتعارض مع نص المادة 104 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه «لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه».

ورجحت مصادر مطلعة أن يكون بن صالح استند لفتوى من المجلس الدستوري (أعلى هيئة دستورية في البلاد) لإقالة براهيمي، مضيفة أن السبب قد يكون التقاعس في التحقيق في بعض قضايا الفساد المتهم فيها عدد من كبار المسؤولين الحاليين والسابقين.

وكانت وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي قد أثارت جدلاً أول أمس بسبب صدور بيان من النيابة العامة بولاية تلمسان (شمال غرب) بشأن اتهامها في قضايا فساد وأنها هربت إلى فرنسا، قبل أن تصدر بيانا تنفي فيه هروبها، مؤكدة وجودها في منزلها بالجزائر.

يأتي ذلك، فيما يرتقب أن تجتمع هيئة الوساطة والحوار اليوم الخميس برئاسة منسقها كريم يونس للرد على تصريحات الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الذي أعلن أول أمس رفضه لإجراءات التهدئة التي طالبت بها الهيئة.

وطالبت «الهيئة» التي شكلها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الخميس الماضي، بضرورة أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات تطمين وتهدئه كفيلة بخلق جو يؤدي إلى إجراء حوار صادق ومعبر عن رغبات ومطالب الجماهير التي تفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم انتخابات رئاسية شفافة ونزيهة وحرة في أقرب وقت، ومن بين هذه الإجراءات إطلاق سراج كل سجناء الحراك، وتحرير كل وسائل الإعلام من كل أشكال الضغط، وتوفير كل الظروف والتسهيلات التي تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والتجمع السلميين.

وعقب تصريحات الفريق قايد صالح، أعلن الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس عضو «الهيئة»، استقالته من عضوية «الهيئة» قائلاً على صفحته بموقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، إنه «نظراً للضغوطات التي واجهتها منذ الإعلان عن اللجنة، قررت انسحابي استقالتي فورا من لجنة الحوار.. لقد حاولت بكل جهدي أن أساعد في إخراج بلدي من الأزمة ولكن لا يكلف الله نفساً إلا وسعها».

وتوقعت مصادر سياسية مطلعة أن تعلن «الهيئة» في اجتماعها اليوم حل نفسها أو تجميد نشاطها في ضوء عدم الاستجابة لإجراءات التهدئة، وقالت المصادر لـ«الاتحاد»، إن مصير هيئة الوساطة والحوار بات مهدداً بالفشل، قبل أن تبدأ فعليا في ممارسة مهامها.

وبحسب ذات المصادر، فإن كريم يونس وهو رئيس سابق للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) مستعد لمواصلة مهمته، لكنه يصر على التمسك بإجراءات التهدئة التي تعهد بها الرئيس بن صالح خلال لقائه الأول باللجنة يوم الخميس الماضي.

وقالت المصادر: «هناك انقسام بين أعضاء (الهيئة)، فالبعض يرى ضرورة الاستقالة، وأن (الهيئة) ستكون مجرد واجهة لتجميل وجه النظام، فيما يرى آخرون أن تصر (الهيئة) على تنفيذ إجراءات التهدئة التي تعهد بها الرئيس بن صالح».

يذكر أن هيئة الوساطة والحوار شكلها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الأسبوع الماضي، بهدف إجراء حوار وطني شامل يقود إلى انتخابات رئاسية، فيما طالب أعضاء اللجنة بإجراءات للتهدئة تتضمن الإفراج عن بعض المعتقلين، وتخفيف إجراءات الأمن على مداخل المدن في أيام التظاهرات، وهو ما أعلن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري رفضه في وقت سابق أمس.

ويقود كريم يونس هيئة الوساطة والحوار التي شكلها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح يوم الخميس الماضي التي تضم 7 أعضاء، بينهم ممثل للحراك الشعبي، للتمهيد لإجراء حوار وطني شامل يعقبه إجراء الانتخابات الرئاسية، ووجهت الهيئة الدعوة إلى 23 شخصية وطنية للمشاركة في عضويتها، إلا أن عدداً منهم رفض الدعوة، مطالبين برحيل الحكومة أولا قبل الحوار.