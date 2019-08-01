كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس العسكري السوداني ينفي إصدار مرسوم بمعاقبة الشباب الذين يغلقون الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني بشدة ما تناولته بعض وسائط التواصل الاجتماعي عن أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر مرسوما دستوريا بتوقيع عقوبات رادعة على الشباب الذين يقومون بقطع الطرق وغلقها بالمتاريس.

وذكر المجلس العسكري الانتقالي، في بيان مساء أمس، الأربعاء، أن كل ما تم تناوله في هذا الشأن عار من الصحة تماما، وهو محض تلفيق .. مشيرا إلى أن كل المراسيم والقرارات الصادرة عن المجلس تصدر عن إعلامه وسائل الإعلام الرسمية.