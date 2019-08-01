بيد الله يجدد اصطفافه إلى جانب بنشماش: “أنا مع الشرعية ولم يقترح اسمي لرئاسة اللجنة التحضيرية”

بعد تردد أنباء عن اعتذار الشيخ بيد الله، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة عن رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر بعد اتفاق مع الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، خرج بيد الله لتوضيح حقيقة ما وقع أثناء اجتماع الأحد الماضي.

وقال محمد الشيخ بيد الله في تصريح لـ”اليوم24″، إنه وخلال انتخاب اللجنة التحضيرية يوم الأحد الماضي، لم يقترح أحد اسمه لرئاستها، معتبرا أنه كان أمينا عاما سابقا للحزب، ورئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر القادم تستدعي اسم من الأسماء الأكثر شبابا داخل الحزب.

وجدد بيد الله اصطفافه إلى جانب الأمين العام حكيم بنشماش في الانقسام الذي يعيشه حزبه حاليا، إذ قال “أنا مع الشرعية”.

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يشار إلى أنه خلال الاجتماع المشترك بين المكتبين السياسي والفيدرالي لحزب الأصالة والمعاصرة، شكل بنشماش لجنة تحضيرية موازية لتلك التي شكلها خصومه في تيار «المستقبل»، ما سيؤدي إلى عقد مؤتمرين لهذا الحزب ما لم يحسم القضاء الدعوى المرفوعة إليه قبل نهاية شتنبر.

ويسعى بنشماش من وراء الدعوى القضائية إلى الحكم ببطلان انتخاب كودار رئيسا للجنة التحضيرية، ومنع عقد المؤتمر الذي نودي إليه في نهاية شتنبر.