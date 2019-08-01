"الشيوخ الأمريكي" يقر تعيين كرافت سفيرة لدى الأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، تعيين كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية الحالية في كندا، سفيرة لبلادها في الأمم المتحدة، رغم معارضة الديمقراطيين الذين وصفوا مرشحة الرئيس دونالد ترامب بأنها تفتقر كثيرا للخبرة اللازمة للمنصب.

وأيد المجلس تعيين كرافت، منهيا 7 أشهر خلت فيها المنظمة الدولية من سفير دائم للولايات المتحدة.

وفي فبراير/شباط، أعلن ترامب أنه سيرشح كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية الحالية لدى كندا، سفيرة لواشنطن في الأمم المتحدة.

Advertisements

وقال ترامب في تغريدة إن "كيلي تؤدي مهمة رائعة في تمثيل بلدنا، ولا يساورني شك في أن بلادنا تحت قيادتها سيتم تمثيلها على أعلى مستوى".

وشغر المنصب بعد رحيل نيكي هايلي السفيرة السابقة بداية العام الجاري، واعتذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيدز ناورت في وقت سابق من الشهر الجاري عن تولي المنصب، مرجعة الأمر إلى ظروف عائلية.

ورشح ترامب من قبل ناورت لشغل المنصب، وهو ترشيح لاقى انتقادات في الأوساط الأمريكية خاصة الديمقراطيين، الذين اعتبروا ناورت تفتقر للحنكة السياسية، باعتبارها إعلامية وليست سياسية في المقام الأول.