حقوقي ليبي: مليشيات مصراتة تجدد اضطهادها لمهجري تاورغاء

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العين الإخبارية - عبدالهادي ربيعالخميس 2019/8/1 02:30 ص بتوقيت أبوظبي
معاناة مهجري تاورغاء - رويترز
أكد سراج التاورغي، الباحث السياسي الليبي، أن مليشيات مصراتة تستغل الاتفاق المعيب مع أهالي تاورغاء لترتكب جريمة جديدة ضد المدنيين.
وأوضح التاورغي، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن الليبيين المهجرين من أهالي تاورغاء يقتلون بشكل متعمد من خلال هذه الكوارث البيئية حين عودتهم إلى مدينتهم وفقا للاتفاق المعيب.
وتابع الحقوقي الليبي أن مدينة مصراتة -التي تسيطر عليها المليشيات وتقاتل الجيش الليبي على تخوم طرابلس- فقط غيرت من تكتيك القتل والاضطهاد، ضد مهجري تاورغاء، بعد توقيع الاتفاق.
ورأى التاورغي أن اجتماعات لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بين تاورغاء ومصراتة المشكلة من المجلس الرئاسي غير الدستوري، غير ذات جدوى.
وأشار التاورغي إلى أن مليشيات مصراتة حولت مدينة تاورغاء إلى مكب للنفايات والصرف الصحي والمخلفات الطبية الخطرة، بالمخالفة للأعراف والقوانين الليبية والدولية.
ولفت إلى أنه رغم بدء بعض العائلات بالعودة إلى تاورغاء منذ أكثر من عام، إلا أن غالبية سكان المدينة المهجرين يرفضون هذا الاتفاق المخزي، الذي عقد في رمضان ما قبل الماضي، ويرونه اتفاقا معيبا ومخزيا.
ونوه بخروج احتجاجات شباب وأعيان تاورغاء في عدة مظاهرات بالعاصمة طرابلس للاعتراض على هذا الاتفاق.
كانت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق تاورغاء مصراتة المشكلة من المجلس الرئاسي غير الدستوري، برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين "يوسف جلالة"، بحضور وزير الحكم المحلي "ميلاد الطاهر" عضو اللجنة، عقدت الأربعاء اجتماعا لبحث الخدمات العامة، وإيجاد بدائل لنقل المخلفات ودعم الجهود الحالية لإزالة المعوقات.
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