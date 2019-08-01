القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لعب المجتمع المدني السوداني دورا كبيرا خلال الحراك الأخير، في ظل الثورة التي عملت على تغيير النظام، فيري العديد من الباحثين أن المجتمع المدني هو من يقع على عاتقه لعب أدوار كبيرة خلال المراحل المقبلة في استقرار وسلام السودان.
ويمكن أن يلعب المجتمع المدني كذلك العديد من الأدوار ويقدم جهودا كبيرة لتوعية أفراد المجتمع خلال المراحل المقبلة، ومشاركة كافة شرائحه في التفاوض، ممثلين لكل الفئات، فكان خير دليل على أهمية حراكه في السلام السوداني.
كانت هذه تفاصيل خبر باحثة سودانية: المجتمع المدني يقدم التوعية من أجل سودان مستقر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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