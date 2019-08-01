البيت الأبيض: ترامب يزور بولندا والدنمارك الشهر المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيزور بولندا والدنمارك في نهاية الشهر المقبل، عقب حضوره اجتماع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في فرنسا.
ومن المقرر أن يزور ترامب البلدين في الفترة من 31 أغسطس/آب حتى 3 سبتمبر/أيلول، كما سيشارك في احتفالات وارسو بالذكرى الثمانين لبدء الحرب العالمية الثانية.
وزار الرئيس البولندي أندريه دودا البيت الأبيض في يونيو/حزيران الماضي، حيث تم الإعلان عن زيارته لوارسو لحضور الاحتفالات بذكرى الحرب العالمية الثانية، وتم خلال الزيارة الاتفاق على تعميق التعاون العسكري بين البلدين.
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