واشنطن تفرض عقوبات جديدة على وزير خارجية إيران

فرضت الحكومة الأمريكية، الأربعاء، عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. ونقلت وكالة "روتيرز" عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية تأكيد عبر موقعه على الإنترنت: إن الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على عدد من قادة النظام الإيراني خلال الأسابيع الماضية.

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