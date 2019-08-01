ليبيا.. الجيش يعلن إسقاط طائرة مسيرة شرقي طرابلس

أكد محمد الترهوني عضو المكتب الإعلامي التابع للجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تجسس مسيرة في محور خلة الفرجان شرقي العاصمة طرابلس.

ونقل موقع "العين" عن الترهوني قوله إن الطائرة المسيرة التي أسقطت من نوع "Orbiter 3"، وهي طائرة صغيرة مجهزة بكاميرات فائقة الجودة للرصد والتصوير.

وأكد أن هناك حالة هدوء في طرابلس مع سيطرة الجيش الوطني على المحور الممتد من قصر بن غشير حتى منطقة الرملة.

وأضاف عضو المكتب الإعلامي التابع للجيش الوطني، أن قوات الجيش الليبي تحافظ على تمركزاتها في محور خلة الفرجان ووادي الربيع وعين زارة بعد تقدمها على عدد من المحاور خلال اليومين الماضيين.

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وأوضح أن الجيش الوطني الليبي صد هجوما كبيرا للمليشيات على محور عين زارة، وكبدها خسائر في الأرواح بلغت 18 قتيلا، وتدمير 3 عربات، واستهدف سلاح الجو 3 سيارات مسلحة تنقل ذخائر للمليشيات.

وحول محور المطار، أكد الترهوني أن المليشيات لم تعد قادرة على تنفيذ أي هجوم على مطار طرابلس بعدما أنهكت في المحاولات الأربعين الفاشلة السابقة للتقدم نحو المطار.

وأكد على أن الجيش الوطني الليبي دفع بتعزيزات كبيرة إلى داخل المطار تتبع لواء برق النصر بقيادة عبدالمنعم دريديرة، واللواء التاسع وكتيبة طارق بن زياد.

وأطلق الجيش الليبي عملية "طوفان الكرامة" منذ الرابع من أبريل/نيسان الماضي، لتطهير العاصمة طرابلس من المليشيات وجماعة الإخوان الإرهابية.