بومبيو: نظام إيران يؤجج الصراعات في اليمن و سوريا

قال وزير الخارجية الأمريكي، ماك بومبيو، إن واشنطن ستواصل حملة العزلة الدبلوماسية ضد إيران حتى التوصل
إلى اتفاق شامل يتناول وقف كل تهديداتها.
وأضاف الوزير الأمريكي، اليوم الخميس، آب 01، 2019: سنواصل البحث عن حلول دبلوماسية للتصدي للسلوك المدمر والخبيث لنظام #إيران.
وأكد أن النظام الإيراني يدعم الإرهاب ويمارس حملة قمع في حق شعبه ويؤجج الصراعات في اليمن و سوريا.
وتابع أن العقوبات الجديدة على وزير خارجية إيران تعتبر خطوة جديدة للتصدي لإرهاب طهران وقمعها لشعبها.
وقال الوزير الأمريكي: وزير خارجية إيران يأخذ توجيهاته مباشرة من مكتب خامنئي، وهو لاعب رئيسي لتعزيز دور طهران التخريبي في المنطقة وبجميع أنحاء العالم.
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