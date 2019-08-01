عبدالفتاح البرهان يكذب : الإمارات لم تنسحب من اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الخرطوم

في الوقت الذي تبدو فيه الإمارات عازمة بالفعل على الخروج من معركتها الخاسرة في اليمن، يظل مرتزقتها في حيرة من أمرهم تجاه بقائهم في اليمن من عدم.

هذا ما بدا عليه رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، الذي اكد أن قواته التي اشرف على نقلها الى اليمن، ستبقى للمشاركة في حرب اليمن.

وقال البرهان الذي يصنفه المراقبون بالرجل الاول للإمارات، في مقابلة تلفزيونية إن “الإمارات لم تنسحب من اليمن وهناك إعادة انتشار وتموضع”، نافياً في الوقت ذاته قيام القوات السودانية بملء فراع القوات الإماراتية التي انسحبت من بعض المواقع في اليمن..

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وكان المتحدث باسم القوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش، أعلن أن القوات السودانية انسحبت من بعض مناطق تمركزها غربي اليمن.

ونقلت وكالة أنباء “الأناضول” عن الدباش قوله، إن القوات السودانية المشاركة في جبهة الساحل الغربي، انسحبت من 3 مناطق كانت تتواجد فيها، إلا أنه لم يحددها.

تأتي هذه التطورات عقب انسحاب جزئي للقوات الإماراتية من الساحل الغربي، إثر عملية توزيع جديدة لقواتها في بعض المناطق اليمنية، وفق وسائل إعلام إماراتية.

ويشارك السودان في العدوان عل اليمن التي تقودها السعودية والإمارات، منذ مارس 2015، ولم يعلن السودان عن عدد قواته المشاركة في الحرب، الا أن تقارير دولية تشير الى وجود نحو 30 الف سوداني يقاتلون في صف التحالف 40% منهم اطفال