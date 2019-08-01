بومبيو: وسيلة لتعزيز السياسات المزعزعة للاستقرار

رأى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ ان "​وزارة الخارجية الإيرانية​ ليست فقط الذراع الدبلوماسي لإيران بل هي أيضا وسيلة لتعزيز السياسات المزعزعة للاستقرار". وكانت ​وزارة الخزانة الأميركية​ أعلنت أنها "فرض ​عقوبات​ على وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​". وعلق ظريف على العقوبات قائلا: "إن ​وزارة الخزانة الاميركية​ فرضت عقوبات علي لأنني أمثل تهديدا لجدول اعمالها".

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