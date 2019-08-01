أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عرض في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مساعدة روسيا في مكافحة حرائق الغابات في سيبيريا.
وأوضح المكتب أن "بوتين أشاد بالخطوة التي اتخذها ترامب كبادرة بأنه في المستقبل سيكون من الممكن استعادة العلاقات الكاملة بين البلدين".
و رد بوتين على اقتراح ترامب بأنه سيستخدمه إذا لزم الأمر.
وأبلغ بوتين نظيره الأميركي أنه "تم بالفعل إنشاء مجموعة جوية في سيبيريا لمكافحة الحرائق"، مشيراً إلى أنه "وفقاً لتقارير وزارة الطوارئ فإنه توجد بعض الصعوبات ويتم حل المشكلات من خلال تزويد الطائرات بالوقود ونشرها".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب اقترح على بوتين خلال اتصال هاتفي المساعدة في إطفاء حرائق غابات سيبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.