ترامب اقترح على بوتين خلال اتصال هاتفي المساعدة في إطفاء حرائق غابات سيبيريا

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الروسية بأن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عرض في محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ مساعدة ​روسيا​ في مكافحة ​حرائق الغابات​ في ​سيبيريا​.

وأوضح المكتب أن "بوتين أشاد بالخطوة التي اتخذها ترامب كبادرة بأنه في ​المستقبل​ سيكون من الممكن استعادة العلاقات الكاملة بين البلدين".

و رد بوتين على اقتراح ترامب بأنه سيستخدمه إذا لزم الأمر.

وأبلغ بوتين نظيره الأميركي أنه "تم بالفعل إنشاء مجموعة جوية في سيبيريا ل​مكافحة الحرائق​"، مشيراً إلى أنه "وفقاً ل​تقارير​ وزارة الطوارئ فإنه توجد بعض الصعوبات ويتم حل المشكلات من خلال تزويد الطائرات ب​الوقود​ ونشرها".