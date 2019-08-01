أردوغان لجونسون: تركيا وبريطانيا شريكان استراتيجان مهمان

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ في اتصال مع رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ أن "​تركيا​ و​بريطانيا​ شريكان استراتيجان مهمان، وأنا على ثقة بأن العلاقات بينهما خلال المرحلة ​الجديدة​ ستتطور في كافة المجالات".

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