مسؤول أميركي: سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط ضد إيران

أعلنت ​السلطات الأميركية​ أن "​واشنطن​ ستواصل حملتها بممارسة أقصى قدر من الضغط على ​إيران​، إلى حين تتخلى ​طهران​ عن سياستها المتهورة".

وأفادت وسائل اعلامية أميركية نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في ​الإدارة الأميركية​ بأنه "سنواصل الحملة بالضغط الأقصى حتى تتوقف إيران عن سياستها الخارجية المتهورة التي تهدد ​الولايات المتحدة​ وحلفائنا".

وأشار المسؤول إلى أن "إدارة الرئيس ​دونالد ترامب​ لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران".