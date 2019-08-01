مسؤول أميركي: سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط ضد إيران

أعلنت السلطات الأميركية أن "واشنطن ستواصل حملتها بممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، إلى حين تتخلى طهران عن سياستها المتهورة".
وأفادت وسائل اعلامية أميركية نقلا عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأميركية بأنه "سنواصل الحملة بالضغط الأقصى حتى تتوقف إيران عن سياستها الخارجية المتهورة التي تهدد الولايات المتحدة وحلفائنا".
وأشار المسؤول إلى أن "إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تغلق الباب أمام محادثات نووية محتملة مع إيران".
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