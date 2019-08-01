شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: 950 ألف قضية تنظر سنويا أمام محكمة الأسرة بسبب عيوب قانون الأحوال الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن قانون الأحوال الشخصية الحالى تسبب فى أزمة كبيرة إذ توجد أكثر من 950 ألف قضية تنظر أمام محكمة الأسرة سنويًا بسبب قانون الأحوال الشخصية، لافتًا إلى أن كل قضية طلاق تقابلها على الفور 10 دعاوى أخرى تنظر أمام المحكمة.



وأضاف فؤاد، أن هناك 15 مليون طفل شقاق فى مصر، مؤكدًا أن الرئيس دعا أكثر من مرة لحل أزمة الطلاق الشفهى وأزمة أطفال الشقاق، إلا أن اللجنة التشريعية لا تزال تؤجل مناقشة الموضوع لأسباب لا محل لها من الإعراب، فعلى سبيل المثال تقدم عدد كبير من النواب بمشروعات قوانين وبدأت اللجنة مناقشة المشروعات مبدئيًا إلا أنها دعت لانتظار رأى الأزهر والمجلس القومى للمرأة.



وأشار فؤاد، إلى أنه بمخاطبة الأزهر والمجل القومى للمرأة، فكلا المؤسستين أعلنتا أنها ستتقدم بمشروع قانون لكن لم تنفذ أى مؤسسة منها حتى الآن، ولم تتقدم بمشروع قانون للمجلس من هنا كان هناك سبب للتأجيل رغم أن الأزهر والمجلس القومى للمرأة ليستا جهة تشريعية وإنما رأيهما استشارى فقط.



وأوضح فؤاد، أن ظاهرة الطلاق انتشرت فى مصر بشكل مخيف، ولا تزال هناك مؤسسات تتفنن فى تأجيل تعديل القانون نظرًا لأهواء ومصالحة شخصية، وفى الوقت الذى كرر فيه الرئيس أكثر من مرة ضرورة حل مشكلة الطلاق، إلا أن هاتين المؤسستين لم يحركا ساكنًا بل تعمدا تأجيل المناقشة.