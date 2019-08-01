شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الزمان التركية : أردوغان يقود حملة لتشويه صورة المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت صحيفة الزمان التركية أن الدائرة المقربة من رئيس تركيا رجب طيب أردوغان بدأت الحديث عن أنه يستعد لشن حملة جديدة ضد وزير الاقتصاد الأسبق على باباجان ورئيس الجمهورية السابق عبد الله جول، اللذان يسعيان لتأسيس حزب جديد، ومعهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو.

الكاتب الصحفي بجريدة “حريت” المقربة من حزب العدالة والتنمية، عبد القادر سلفي، كشف في مقاله، أن أردوغان يستعد لإجراء زيارات إلى مدينة قيصري (مسقط رأس عبد الله جول)، وقونيا (مسقط رأس أحمد داود أوغلو)، خلال شهر أغسطس.

وأوضح سلفي أن الغرض من الزيارتين هو أن أردوغان سيشن حملة هجوم جديدة على أحمد داود أوغلو وعبد الله جول، على خلفية استعدادهما لتأسيس حزبين جديدين منشقين عن حزب العدالة والتنمية.

ادعاء سلفي جاء تعليقًا على تصريحات أردوغان الأخيرة خلال اجتماعه مع رؤساء الحزب في المدن، يوم الجمعة الماضي، والذي هدد فيه من يتحركون للخروج على حزب العدالة والتنمية، ووصف تحركهم بالخيانة، قائلًا: “سيدفعون ثمن ذلك باهظًا”.