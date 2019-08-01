الملك يتلقى اتصالا من البرهان ويهنئ رئيسي سويسرا وبنين

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس اتصالاً هاتفيا، من رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد.

تهنئة

بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ماورر، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، معربا باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق اطراد التقدم والازدهار.

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برقيات

بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة إلى الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث ولي العهد برقية تهنئة إلى الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد في البرقيتين عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات للرئيسين ماورر وتالون، ولحكومتيهما وشعبيهما.