رئيس الوزراء اليمني يلتقي الربيعة ويشيد بالعمل الإغاثي السعودي

زار رئيس مجلس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك سعيد، أمس، يرافقه وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمنية عبدالرقيب فتح، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس بن عوض باحارثة، مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والتقوا المستشار بالديوان الملكي، المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيعة ومسؤولي المركز.

وبحث الطرفان آخر المستجدات على المستوى الإغاثي، وآلية عمل إيصال المعونات والمساعدات للأشقاء اليمنيين. وأكد الربيعة تسخير المركز إمكانياته لإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية بالتعاون مع مسؤولي الحكومة اليمنية والهيئات والمنظمات الإغاثية الدولية وترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في هذا الخصوص على أرض الواقع.

وجرى استعراض مستجدات المشاريع والبرامج الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لليمن.

رفع معاناة

أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن ما يقدمه المركز لنجدة اليمن وأهله، رسالة واضحة بأن المملكة عنوان للسلام والإنسانية ورفع معاناة الشعوب المنكوبة والمتضررة.

وأوضح أن المركز يقدم خدماته الإنسانية لعموم محافظات الشعب اليمني دون أدنى تمييز، وشملت مساعداته كافة القطاعات الصحية والتعليمية والإيوائية والأمن الغذائي والمياه والإصحاح البيئي وغيرها، منوها بهذا الصدد بالمشاريع النوعية للمركز مثل مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين، والمشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن، وبرنامج تركيب الأطراف الصناعية لمن بُترت أطرافهم.

مساعدات

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وزع المركز أمس 130 خيمة و260 بطانية في مخيم الركزة بمحافظة مأرب، استفاد منها 130 أسرة نازحة من صعدة إلى مأرب.

ويأتي ذلك ضمن المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

برامج

- مشروع إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين.

- المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن.

- برنامج تركيب الأطراف الصناعية لمن بُترت أطرافهم.