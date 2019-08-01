الجامعة العربية: الزيادة المستمرة لأعداد الحجاج تجسد قدرة المملكة

وقال الذوادي إن الاستعدادات والتسهيلات في المطارات وعدد الرحلات الهائلة وتنوعها وتطور الانتقالات والخدمات المتنوعة بالمشاعر المقدسة كل ذلك وأكثر يجسد التطور النوعي والكمي لجهود المملكة الجليلة، وهي مقدرة من جانب الحجاج الذين سينقلون الصورة كاملة خلال وجودهم بالأراضي المقدسة أو عند عودتهم لأوطانهم.
ونوه السفير الذوادي بجهود المملكة في توفير الأمن للحجيج عن طريق التعاون بين مختلف الجهات والاستعانة بمتطوعين في التسهيل على الحجاج وتوفير ما يحتاجون له على مختلف جنسياتهم وفئاتهم، مؤكدا أن هذا التنسيق بين المتطوعين والجهات المعنية الرسمية يسهم في نجاح تنظيم موسم الحج، ويجعل عملية التعامل مع الحجيج أكثر سهولة ويسرا بما يحقق الأمن والأمان لضيوف الرحمن.
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