الشبانة يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

التقى وزير الإعلام تركي الشبانة، أمس، وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد قريشي اهتمام بلاده بالعلاقات التاريخية والعريقة مع المملكة، وأن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة، مشيدا بزيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان، مشيرا إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق بين المملكة وباكستان يعدّ خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

بدوره، أكد الشبانة أن المملكة تولي اهتماما كبيرا لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها.

من جانبه، أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، حفل استقبال في البيت السعودي بإسلام أباد، تكريما للشبانة، حضره الوفد المرافق لوزير الإعلام، وعدد من كبار الشخصيات السياسية والإعلامية الباكستانية، والملاحق ومديرو المكاتب بسفارة المملكة.