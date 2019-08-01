التعاون الإسلامي توقع اتفاقية مقر بعثتها مع الصومال

بعث أمين عام منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين رسالة خطية للرئيس الصومالي محمد عبدالله، سلمها السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية، خلال لقائه ووفد الأمانة المرافق له، نائب رئيس مجلس الوزراء الصومالي مهدي جوليد في مقديشو.

وأكدت الرسالة التزام المنظمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء الخارجية والقمة الإسلامية الأخيرة في مكة المكرمة الخاصة بالصومال، مشيرة إلى عزم المنظمة تسخير جميع إمكانياتها لدعم جهود الحكومة الصومالية في تحقيق الاستقرار السياسي والسلام الدائم والتنمية الاقتصادية في البلاد.

تعاون ثنائي

التقى وفد المنظمة وزير الخارجية، أحمد عيسى عوض، وبحث اللقاء التعاون الثنائي بين المنظمة والصومال، كما بحث الوفد مع وزير التعليم مجالات التعاون المشتركة وأهمية الاستفادة من برامج المنح الدراسية في التعليم العالي التي تقدمها الدول الأعضاء عبر المنظمة بجانب دعم مؤسسات التمويل الإسلامية والدول الأعضاء للبنية التحتية لقطاع التعليم في الصومال.

إدارة الكوارث

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بحث الوفد مع وزير الشؤون الإنسانية وإدارة الكوارث المشاريع الإنسانية والتنموية التي تنفذها منظمة التعاون الإسلامي عبر مكتبها في مقديشو مع شركائها لاسيما مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية وصندوق التضامن الإسلامي والمنظمات الإنسانية الصومالية.

توقيع اتفاقية

في ختام الزيارة، وقع الجانبان اتفاقية مقر لبعثة منظمة التعاون الإسلامي الإقليمية، وذلك إنفاذاً لقرارات مجلس الوزراء والقمة الإسلامية في هذا الصدد.