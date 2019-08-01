حذف أربعة أصفار من الريال الإيراني

التومان
في محاولة منهم لتسهيل التعاملات اعتمد الإيرانيون منذ زمن نظاما يقوم على حذف صفر من قيمة الريال مطلقين على هذه العملة (الريال بعد حذف صفر منه) تسمية التومان، إلا أن ذلك يسبب التباسا للزوار الأجانب.
والأربعاء أقرت الحكومة هذا النظام، علما أن هذا الإجراء يقتضي موافقة البرلمان لكي يصبح نافذا.
وتوقّع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 % هذا العام، بسبب العقوبات وتزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.
- 2016
الدولار الأميركي = 37 ألف ريال إيراني
- 2018
الدولار الأميركي = 180 ألف ريال
- 2019
الدولار الأميركي = 120 ألف ريال
- 6 % انكماش الاقتصاد الإيراني
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