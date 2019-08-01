حذف أربعة أصفار من الريال الإيراني

أقرّت الحكومة الإيرانية الخاضعة لعقوبات قاسية أمس خطة لحذف الأصفار من عملتها واستبدال الريال الحالي بـ»التومان». وتواصل قيمة الريال الإيراني التدهور منذ العام الماضي. وقبل ثلاثة أعوام كان الدولار الأميركي يساوي 37 ألف ريال إيراني، لكن العملة الإيرانية تدهورت بشكل كبير العام الماضي، ليصبح الدولار الواحد يساوي 180 ألف ريال. وسُجّل هذا التدهور الكبير في قيمة الريال، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي انسحاب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي المبرم مع إيران في عام 2015 وإعادة فرض عقوبات قاسية، وتشكّلت حينها طوابير طويلة أمام مكاتب الصيرفة قبل أن تقرر الحكومة الإيرانية توقيف أصحاب مكاتب الصيرفة غير المرخّص لهم بالعمل، وتجميد حسابات المضاربين. وحاليا يساوي الدولار الواحد 120 ألف ريال في التعاملات الفردية، علما بأن سعر الصرف الرسمي هو 42 ألف ريال للدولار الواحد.

التومان

في محاولة منهم لتسهيل التعاملات اعتمد الإيرانيون منذ زمن نظاما يقوم على حذف صفر من قيمة الريال مطلقين على هذه العملة (الريال بعد حذف صفر منه) تسمية التومان، إلا أن ذلك يسبب التباسا للزوار الأجانب.

والأربعاء أقرت الحكومة هذا النظام، علما أن هذا الإجراء يقتضي موافقة البرلمان لكي يصبح نافذا.

وتوقّع صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6 % هذا العام، بسبب العقوبات وتزايد عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

- 2016

الدولار الأميركي = 37 ألف ريال إيراني

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- 2018

الدولار الأميركي = 180 ألف ريال

- 2019

الدولار الأميركي = 120 ألف ريال

- 6 % انكماش الاقتصاد الإيراني