عاجل-واشنطن تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف. وأفادت الوزارة بأنها أدرجت ظريف في قائمة الخزانة الأميركية للشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية.



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