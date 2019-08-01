فريق تقييم الحوادث: إجراءات قوات التحالف سليمة

استعرض المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها 4 ادعاءات تقدمت بها منظمات دولية ووسائل إعلام مختلفة، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في الداخل اليمني.

تفنيد

01 الحالة: القيام قوات التحالف بتنفيذ عملية جوية بمنطقة سعوان بصنعاء في 7 أبريل الماضي في المحيط المباشر لـ(مدرسة الراعي للبنات)، مما أسفر عن مقتل (13) طفلاً وإصابة (100) شخص.

ـ النتيجة: الفريق بحث وتقصى واطلع على الصور الفضائية، وتسجيلات الفيديو، وتقييم الأدلة، وتبين أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية في موقع أو منطقة الادعاء.

02 الحالة: بتاريخ 26 أكتوبر 2016 قصف طيران التحالف منزلاً في مديرية (بني سعد) بمحافظة (المحويت) وعدداً من المنازل المجاورة، مما أدى إلى تدمير (المنزل) وعدد من المنازل المجاورة وقتل شخص واحد وجرح (10) أشخاص.

ـ النتيحة: تبين أن (الموقع) محل الادعاء يبعد عن مدينة (المحويت) مسافة (50) كلم، ويقع على قمة جبل، وفي التاريخ المذكور لم تنفذ قوات التحالف الجوية أي مهام جوية في محافظة المحويت.

03 الحالة: بتاريخ 4 مايو 2015 قصف طيران قوات التحالف (منزل) في (الظلعه) بمديرية (حبان) بمحافظة (شبوة)، راح ضحيته شخص وإصابة (3) آخرين.

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ـ النتيجة: (الموقع) محل الادعاء يقع غرب مديرية (حبان) بمحافظة (شبوة) في منطقة مرتفعة غرب الطريق الرابط بين مدينة (النقبة) وقرية (عتق)، وفي التاريخ المحدد لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في محافظة (شبوة).

04 الحالة: في 10 يناير 2017 ضربت غارة جوية للتحالف محطة وقود أهلية في قرية بني معصار بمديرية نهم، مما أودى بحياة (3) مدنيين مع إصابة (5) آخرين، وقعت الضربة بالقرب من مدرسة ابتدائية، مما أدى إلى مقتل طالبين وإداري بالمدرسة وأصابت (3) أطفال.

ـ النتيجة: صباح 10 يناير 2017 وبناء على طلب (إسناد جوي) من قوات الجيش الوطني اليمني أثناء الاشتباكات الميدانية في جبهة (نهم) باستهداف (تجمعات وعربة مسلحة لعناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة)، نفذت قوات التحالف مهمة جوية في مديرية نهم، باستخدام (3) قنابل موجهة على عربة مسلحة وتجمعات لميليشيا الحوثي المسلحة، وعربة مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة، وعناصر مسلحة لميليشيا الحوثي المسلحة يتحصنون داخل مبنى صغير عبارة عن غرفة.

والاستهدافات كانت لأهداف عسكرية مشروعة، وتبين عدم توافق موقع ونوعية المواقع المستهدفة من قبل قوات التحالف الجوية، مع ما ورد من جهات الادعاء، كما أن مبدأ (الضرورة العسكرية) قد تحقق.

وتوصل الفريق إلى أن قوات التحالف لم تستهدف مدرسة (الفلاح الابتدائية) و(محطة وقود) محل الادعاء.