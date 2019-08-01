34 قتيلا في انفجار بأفغانستان

قُتل عشرات الركاب غالبيتهم من النساء والأطفال في غرب أفغانستان أمس، بانفجارِ قنبلةٍ كانت مزروعة على جانب الطريق لدى مرور حافلتهم.

وقال المتحدث باسم إدارة ولاية فرح مهيب الله مهيب إن «قنبلة لطالبان انفجرت لدى مرور حافلة ركاب كانت تقوم برحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات».

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي إن «حصيلة الانفجار بلغت 34 قتيلاً و17 جريحاً» محملاً طالبان مسؤوليته.

ضحايا 2019 في أفغانستان

- 1366 قتيلا مدنيا

- 2446 جريحا

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ضحايا 2018

- 3804 قتلى

- 900 طفل

- 7189 جريحا