وقال المتحدث باسم إدارة ولاية فرح مهيب الله مهيب إن «قنبلة لطالبان انفجرت لدى مرور حافلة ركاب كانت تقوم برحلة على الطريق السريع بين قندهار وهرات».
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي إن «حصيلة الانفجار بلغت 34 قتيلاً و17 جريحاً» محملاً طالبان مسؤوليته.
ضحايا 2019 في أفغانستان
- 1366 قتيلا مدنيا
- 2446 جريحا
ضحايا 2018
- 3804 قتلى
- 900 طفل
- 7189 جريحا
كانت هذه تفاصيل خبر 34 قتيلا في انفجار بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.