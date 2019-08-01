قرقاش: شق الصف الإماراتي السعودي مستحيل

أبوظبي (الاتحاد)

انتقد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، محاولات قطر الهوجاء والطائشة للوقيعة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية، مؤكداً أن شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، ومشدداً على أن العلاقات الاستراتيجية تترسخ كل يوم على المستويات كافة.

وقال قرقاش، في تغريدات على حسابه في «تويتر»: «لا أقلق على العلاقة الاستراتيجية التي تجمعنا بالسعودية الشقيقة، وأعلم كم هي تترسخ كل يوم على كافة المستويات، وما يحزنني ترسيخ قطر لعزلتها وتعميقها لأزمتها عبر سياسات إعلامية طائشة يديرها المال والمرتزقة وينأى عنها المواطن القطري ويعاني منها».

وأضاف قرقاش: «شق الصف السعودي الإماراتي من باب اليمن أو إيران أو غيرهما مستحيل، والإعلام القطري الأهوج لا يدرك أن تحالفنا تعزز عبر التضحيات، وتعمق عبر التنسيق والحوار والصدق وعبر دفاع السعوديين عن شراكتهم مع الإمارات، وفي خضم ذلك آسف على من يدير سياسة قطر ويعمق محنتها». وتابع:«يسألني زوار أجانب متى سنرى اختراقاً في أزمة قطر يعيد توازنها ويعيدها إلى محيطها؟ وأجدهم مقتنعين بالرد وبأن تحقيق هدفين متناقضين مستحيل؛ أن تسعى لمصالحة محيطك وأن تتمادى عبر إعلامك وسياستك ومالك ومرتزقتك في شتم السعودية وأشقائها دون وجه حق ليلاً نهاراً».