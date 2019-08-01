«فرونت بيدج ماجازين» تفضح أسرار خطابات الرشوة: هكذا فشلت حملة الدوحة في الكونجرس للضغط على الرياض

دينا محمود (لندن)

كشف تقرير لموقع «فرونت بيدج ماجازين» الإلكتروني الأميركي عن حملة واسعة النطاق، منيت بالفشل، شنتها قطر عبر عملائها في الولايات المتحدة العام الماضي، بهدف إقناع أعضاء في الكونجرس بممارسة ضغوط، تستهدف تخفيف العزلة الخانقة، التي تعاني منها «منذ يونيو 2017 جراء مقاطعة الدول الأربع (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر). ولعب العضو الديمقراطي السابق في مجلس النواب جيم موران، دور رأس الحربة في الحملة التي جرى خلالها الاتصال بأكثر من عشرة من المُشرّعين الجمهوريين والديمقراطيين، لحثهم على توجيه رسالة بشأن المقاطعة إلى السفير السعودي لدى واشنطن وقتذاك، الأمير خالد بن سلمان، الذي يشغل حالياً منصب نائب وزير الدفاع.

وقال التقرير إن موران اقترح على أعضاء الكونجرس، نص رسالة تدعو الرياض إلى تخفيف القيود المفروضة على حركة السفر بينها وبين الدوحة. وأشار إلى أن النائب السابق لعب هذا الدور المشبوه لحساب النظام القطري، بحكم عمله في مجال حملات الدعاية والضغط والتأثير على الرأي العام، منذ انتهاء مسيرته كعضو في مجلس النواب قبل أكثر من أربع سنوات. وأضاف أن موران اعتمد في «حملة التجنيد» التي شنها في صفوف زملائه السابقين على الأموال القطرية المتبقية من حصيلة التبرعات التي منحت له لتمويل حملات إعادة انتخابه، على مدار السنوات التي كان فيها عضواً في الكونجرس».

وأجرى موران، على مدار يونيو ويوليو 2018، اتصالات مكثفة بأعضاء في الكونجرس من كلا الحزبين الكبيرين، بوصفه مستشاراً قانونياً بارزاً لدى شركة «ماكدرموت ويل أند إيمري» الدولية للاستشارات القانونية. وبحسب التقرير، كان من بين النواب الذين شملتهم الاتصالات، تشارلي كريست العضو الديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية فيلادلفيا، الذي أرسل أحد مساعدي موران رسالة بالبريد الإلكتروني لمدير مكتبه، تتضمن مسودة الخطاب المطلوب إعادة إرساله بتوقيع كريست إلى السفير السعودي في واشنطن. وأشار إلى أن مساعدي موران اقترحوا على النائب وفريق عمله، بعض التعديلات التي يمكن أن تدخَل على الخطاب قبل إرساله، وهو ما حدث بالفعل بعد شهر تقريباً من بدء الاتصالات بين الجانبين.

وفي الشهر التالي مباشرة، أي أغسطس 2018، نال كريست «مكافأة» على دعمه المثير للجدل لقطر، عبر شيك حرره موران يتضمن تبرعاً مالياً لحملة النائب الديمقراطي لإعادة انتخابه، وذلك قبل الانتخابات النصفية التي أُجريت في نوفمبر من العام نفسه في الولايات المتحدة. وتساءل الكثيرون في ذلك الوقت، عن السبب الذي حدا بموران إلى تحرير الشيك باسم اللجنة الخاصة بحملاته الانتخابية التي لا تزال قائمة من الناحية النظرية، على الرغم من انتفاء دورها عملياً بعد انتهاء علاقة موران بالكونجرس منذ 2015.

وقال تقرير «فرونت بيدج ماجازين» إن صلة هذه الأموال بعمل موران لصالح قطر، بدت واضحة في ضوء أن ذلك التبرع كان الأول الذي يقدمه إلى زميله السابق في الكونجرس والحزب الديمقراطي، سواء بشكل شخصي أو عبر لجنة حملاته الانتخابية. وأشار إلى أنه على الرغم من أنه ليس بالجديد أن ينخرط بعض أعضاء الكونجرس السابقين في استخدام مثل هذه اللجان «الوهمية» لإجراء اتصالات والقيام بأنشطة لا صلة لها بعملهم السياسي، فإن «استغلالها من أجل دعم حملات الضغط التي تجري لحساب حكومة دولة عدوة (مثل قطر) هو أمر مختلف تماماً».

وبحسب الموقع، تكررت اتصالات موران بكريست مع دتش رابسيبرجر النائب الديمقراطي عن ولاية ميريلاند منذ 2003، والذي أرسل إليه مكتب موران مسودة الخطاب المشبوه، ثم بعث بتبرع مالي لمكتب حملته الانتخابية في اليوم التالي لذلك مباشرة. ووفقاً للتقرير، أُرْسِل الخطاب إلى السفارة السعودية بعد ذلك بشهر، بعد أن أُدْخِلَت عليه تعديلات لا تُذكر. والمُشرّع الأميركي الثالث الذي كاد أن يتورط في الحملة، كان بوب ميننديز عضو مجلس النواب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي، الذي لم يتلق تبرعات من موران سوى عندما حاول الأخير إقناعه بالمشاركة في المساعي المحمومة الرامية لتخفيف عزلة «نظام الحمدين». لكن ميننديز لم يستجب لمطالبات زميله السابق في الكونجرس، على الرغم من أنه تلقى منه تبرعاً مالياً بدوره. واختتم التقرير بالقول إن كل ما ذُكِر في هذه السطور ليس إلا «شذرات» من حملة ضغط وتأثير واسعة النطاق، تشنها قطر من خلال وكلائها وعملائها في الولايات المتحدة.