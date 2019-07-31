ثلاثي ليفربول وثنائي أجاكس السابق ينافسون ميسي وكريستيانو على جائزة أحسن لاعب في العالم

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء إن ثلاثي ليفربول الفائز بدوري أبطال أوروبا محمد صلاح وفيرجيل فان ديك وساديو ماني انضم إلى الثنائي المرشح دائما كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في قائمة مختصرة لنيل جائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

وتقاسم صلاح وماني جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مع بيير-إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 22 هدفا لكل منهم بينما تصدر ميسي قائمة الهدافين في دوري الدرجة الأولى الإسباني (36 هدفا) ودوري أبطال أوروبا (12 هدفا) الموسم الماضي.

وتم اختيار قلب الدفاع فان ديك أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كما حصل على جائزة رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في إنجلترا لأفضل لاعب في الموسم بعدما لعب دورا بارزا في تتويج ليفربول أوروبيا.

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وفاز رونالدو بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي في أول مواسمه مع يوفنتوس كما تم اختياره أفضل لاعب في المسابقة.

كما قاد البرتغال للفوز بالنسخة الأولى لدوري الأمم الشهر الماضي.

وتضم القائمة أيضا الهولنديين، فرانكي دي يونغ و دي ليخت، لاعبا أجاكس أمستردام الهولندي السابقين. واللذين انتقلا لكل من برشلونة ويونفنتوس.