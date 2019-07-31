الفيفا يوافق على توسيع كأس العالم للسيدات لتضم 32 منتخبا في 2023

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الأربعاء على زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 فريقا اعتبارا من نسخة 2023.
وقال الفيفا في بيان ”وافق مجلس الفيفا بالاجماع على مقترح لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات من 24 إلى 32 فريقا على أن يسري القرار اعتبارا من النسخة المقبلة في 2023“.
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