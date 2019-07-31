صامد: “المعاطية” بين الفنانين ليست حلا – فيديو

علق الإعلامي المغربي، صامد غلان، على ظاهرة الخلافات الشخصية بين الفنانين، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، موضحا أنه يتفهم موقفهم، لكن طريقتهم في الرد ليست، دائما، حلا.

وقال صامد في دردشته مع “اليوم24″، إنه يتفهم الفنانين المعنيين بالموضوع، مضيفا: “أنهم يقولون إنهم لا يخافون إلا الله، غير أنهم لا يتبعون ما أمرنا به، مثل الآية، التي جاءت في الذكر الحكيم: “ولا تنابزوا بالألقاب”.

وعن برنامجه الجديد “pop up show”، الذي يبث يوميا على القناة الثانية، أضاف صامد أنه يشكل عودة تدريجية للساحة الإعلامية، مشيدا بفريق العمل الصحفي، الذي يضم صحافيين قلائل، لكن مجهودهم كبير جدا.

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وزاد صامد أن فكرة استضافة مغربي، حقق شيئا إيجابيا في كل حلقة، يجعل المشاهد يتعرف على حوالي 250 شخصية إيجابية في السنة، وهو أمر محمود.

صامد صرح قبل سنوات أن يحلم أن يصبح وزيرا للإعلام، وفي حديثه مع “اليوم 24″، قال إن الحلم يبقى مشروعا، والغاية الأساسية منه هي التحفيز والرغبة في التطور للأفضل، مشيرا إلى أن الحياة لا تتوقف عند حلم واحد.