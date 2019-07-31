تونس.. يوسف الشاهد يُعلن ترشحه للرئاسيات ممثلا “نداء تونس”

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن الأمين العام لحزب “تحيا تونس”، سليم العزابي، قوله إن الحزب “سيرشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها منتصف شهر شتنبر القادم”.

وأضاف العزابي أن يوسف الشاهد “يرفض الخوض في الموضوع قبل نهاية فترة الحداد على الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي” الذي توفي يوم 25 يوليوز الجاري.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، قد أعلن مساء أمس الثلاثاء، أن الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها ستجرى في دورتها الأولى داخل الجمهورية يوم الأحد 15 شتنبر المقبل، على أن تخصص الفترة مابين 2 و 9 غشت المقبل لتقديم الترشيحات لهذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف بفون خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة، أنه سيتم الإعلان عن قائمة المترشحين المقبولين لهذه الانتخابات في أجل أقصاه يوم 14 غشت المقبل، على أن تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن المترشحين المقبولين نهائيا في أجل لا يتجاوز يوم 31 غشت 2019.

وأفاد بفون بأن الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق الانتخابي ستنطلق يوم 2 شتنبر المقبل لتتواصل إلى غاية يوم 13 من الشهر نفسه، وتوافق فترة الصمت الانتخابي يوم 14 شتنبر، لتمتد إلى حد غلق آخر مكتب اقتراع.