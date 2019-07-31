إنتر ميلان يواجه عقبتين للتعاقد مع كافاني

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن إنتر ميلان الإيطالي وضع مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إدينسون كاقاني، ضمن أولوياتي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في حال فشله في التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، روميلو لوكاكو.
واقترب لوكاكو من الانضمام لصفوف يوفنتوس، في صفقة تبادلية ينتقل بمقتضاها باولو ديبالا من البيانكونيري إلى اليونايتد.
ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إنتر ميلان أمامه بعض العقبات في طريق التوقيع مع كافاني، مشيرا إلى أن النيراتزوري بحاجة إلى إقناع كافاني بإلغاء فكرة البقاء حتى نهاية عقده مع النادي الباريسي.
وأوضح أن كافاني يتبقى في عقده موسم واحد فقط مع سان جيرمان، مما يعني أنه سيكون أمامه فرصة 12 شهرًا للتفكير في وجهته المقبلة، مضيفة أن الإنتر يجب عليه إقناعه بإلغاء فكرة البقاء في باريس.
وأضاف أن راتب اللاعب يمثل العقبة الثانية أمام إنتر، لاسيما وأن المهاجم الأوروغواياني يحصل على حوالي 12 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد بالمكافئات.
وختم الموقع بان إنتر لا يريد دفع أجور مرتفعة، حيث شدد النادي على أنه مستعد لدفع حوالي 9 ملايين يورو سنويًا، وهي القيمة المعروضة على لوكاكو.
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