النقابات الأردنية تستنكر زيارة كوشنر وحملة شعبية إلكترونية معارضة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - دانت النقابات المهنية بالأردن، مساء اليوم، الأربعاء، زيارة كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، للمملكة اليوم، فيما دعا ناشطون لتدشين حملة إلكترونيّة رافضةٍ للزّيارة على موقع التّواصل الاجتماعي "تويتر" تحت عنوان "لا أهلًا ولا سهلًا كوشنر" عبر ضخّ التّغريدات على وسم بالعنوان نفسه، ابتداءً من الساعة السابعة مساء لإيصاله لقائمة الأكثر تداولًا وإيصال الصّوت الأردني الرافض للزّيارة.

وقالت النقابات (15 نقابة) في بيانٍ مشترك إنّه "في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا العربي الفلسطيني لأبشع صور الاحتلال، ولحملة مسعورة وغير مسبوقة تستهدف الحجر والشجر والبشر (..) نؤكد أن ‏صفقة القرن لن تمر، ولن تكون فلسطين وطنا إلا للفلسطينيين، وعاصمتها القدس، والأردن ليس بالوطن البديل"، مضيفةً: "ندين زيارة مبعوث الإدارة الأمريكية كوشنر، وما يحمله من أفكار".

واعتبر النّقابيّون أن موقف الشعب الأردني يؤكد وحدة الدم والقضية، وأن "المساس بالقدس خط أحمر، وأن الوصاية الهاشمية على المقدسات لا يمكن التنازل عنها"، ودعوا كل القوى الشعبية والحزبية والنقابية للوقوف "صفًّا واحدًا ضد كل الاتفاقيات مع العدو الصهيوني، من وادي عربة إلى اتفاقية الغاز، ورفض كل أشكال التطبيع".

Advertisements

ورأى بيان النقابات أن "استمرار جرائم الاحتلال الصهيوني ومجازر الهدم، إنذار بقرب هدم كينونة الاحتلال"، وأدان ما وصفه بـ"الصمت العربي الدولي المطبق، وجري عدد من الدول العربية نحو التطبيع مع هذا المحتل، الأمر الذي أغراه بالتوسع في حملته المسعورة والشرسة ضد المقدسات وأهلنا في القدس وفلسطين".

وفي وقت سابق الأربعاء، زار جاريد كوشنر، الأردن في إطار جولة شرق أوسطية تشمل 4 دول عربية هي الأردن، ومصر، والسعودية، والمغرب، إضافة إلى زيارة البلاد، فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن الإمارات ستكون أيضا ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر في جولته كل من نائبه آفي بيركويتز، وغرينبلات، والمبعوث الأميركي الخاص بإيران، براين هوك؛ ولم تعلن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميًّا حتى الآن، الجدول الزمني لجولة كوشنر.