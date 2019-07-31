كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين للمرة الثانية في أسبوع

في السياسة 1 أغسطس,2019 نسخة للطباعة

سيئول ـ وكالات: قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى في وقت مبكر أمس الأربعاء، بعد أيام فحسب من إطلاق صاروخين آخرين بهدف الضغط على كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لوقف التدريبات العسكرية القادمة.وقالت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان إن أحدث عمليات الإطلاق كانت من شبه جزيرة هودو على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، وهي المنطقة ذاتها التي أطلق منها الصاروخان الأسبوع الماضي. وأضافت أنها تراقب الوضع تحسبا لإطلاق المزيد.وذكرت في وقت لاحق أن كوريا الشمالية أن الصاروخين طارا لمسافة 250 كيلومترا.وتأتي عملية الإطلاق أمس الأربعاء بعد إطلاق صاروخين باليستيين في 25 يوليو، في أول تجربة صاروخية لكوريا الشمالية منذ أن التقى الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في30 يونيو واتفقا على إحياء محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة.وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج-وها للصحفيين “تصرفات كوريا الشمالية لا تساعد في تخفيف التوترات العسكرية ولا تساعد في الحفاظ على زخم المحادثات الجارية”. وحثت كوريا الشمالية على وقف إطلاق الصواريخ.ولم يرد البيت الأبيض ووزارتا الدفاع والخارجية الأميركيتين بعد على طلبات التعليق.وهون ترامب ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من شأن عملية الإطلاق الأسبوع الماضي وواصل بومبيو التعبير عن الأمل في التوصل لسبيل دبلوماسي للمضي قدما مع كوريا الشمالية. وقال الكولونيل لي بيترز، المتحدث باسم القوات الأميركية في كوريا الجنوبية “نحن على علم بتقارير عن إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية وسنواصل مراقبة الوضع”. وقال مسؤول دفاعي كوري جنوبي إن التقديرات الأولية أظهرت أن الصاروخين اللذين أطلقا أمس الأربعاء ربما يكونان مماثلين للصاروخين اللذين أطلقا الأسبوع الماضي، لكن لا يزال العمل مستمرا للتأكد من التفاصيل.وقال الخبراء إن هذه الصواريخ، التي يطلق عليها اسم كيه.إن-23 مصممة لمراوغة أنظمة الدفاع الصاروخي من خلال سهولة إخفائها وإطلاقها والمناورة أثناء الطيران.ووصف كيم الصاروخين اللذين أطلقا الأسبوع الماضي بأنهما يتسمان بالقدرة على “الطيران على ارتفاع منخفض”مما يجعل من الصعب اعتراضهما.وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إن أمن اليابان لم يتأثر بسبب عملية الإطلاق.وقال آبي للصحفيين”سنواصل التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وغيرها”.بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج أمس الأربعاء إن بلادها تأمل في أن تبذل الولايات المتحدة وكوريا الشمالية جهودا إيجابية لتشجيع نزع السلاح النووي وتحقيق سلام واستقرار طويل الأجل.