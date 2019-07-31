دول من (الأوروبي) توافق على استقبال أكثر من 110 مهاجرين

روما ـ وكالات: ذكر وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني أن خمس دول من الاتحاد الأوروبي وافقت على استقبال أكثر من 110 مهاجرين، كانوا عالقين منذ أيام على متن زورق تابع لخفر السواحل الإيطالي. وقال سالفيني في مقطع فيديو، تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن الدول هي ألمانيا والبرتغال وفرنسا ولوكسمبرج وأيرلندا. وأضاف أن بعض المهاجرين سيبقون في إيطاليا وستعتني بهم الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية. وكان سالفيني قد قال سابقا إنه لن يسمح بنزول المهاجرين من القارب حتى تسمح دول أخرى بالاتحاد الأوربي باستقبالهم.وقال في رسالته على فيسبوك “خلال الساعات المقبلة، سأسمح شخصيا بإنزال المهاجرين”.

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