وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
ونقلت وكالة "روتيرز" عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية تأكيد عبر موقعه على الإنترنت ان "الولايات المتحدة فرضت يوم الأربعاء عقوبات على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف".
وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قال أمس الثلاثاء إن أمريكا تواجه أكبر فشل في تاريخها منذ حرب فيتنام، مشيرا إلى أنها أنفقت 7 تريليونات دولار على حروبها في المنطقة حتى الآن.
وكتب ظريف على "تويتر"، أمس الثلاثاء "لقد صمد الإيرانيون في وجه المعتدين، لكن الولايات المتحدة الأمريكية أنفقت 7 تريليونات دولار وأنهارا من الدماء في منطقتنا".
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