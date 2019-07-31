مقتل عنصر امني واصابة اربعة بهجوم مسلح في الدجيل

افاد مصدر امني، الاربعاء، بأن عنصرا امنيا قتل واصيب اربعة اربعة اخرون بهجوم مسلح في الدجيل.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين من داعش هاجموا نقطة تفتيش امنية في قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين، ما ادى الى مقتل احد عناصرها واصابة اربعة اخرين بجروح".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين تالى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة الى الطب العدلي".