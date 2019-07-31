رسمياً.. عماد محسن لاعباً للزوراء

رياضة 2019-07-31 | 00:50 1,276 مشاهدة اعلن نادي الزوراء، ضم المهاجم عماد محسن، لتمثيل النوارس في الموسم الكروي المقبل 2019/ 2020. وكان محسن قد اعلن عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" توديعه نادي القوة الجوية. وذكر النادي عبر موقعه الرسمي ان "الزوراء تعاقد مع المهاجم عماد محسن لتمثيل النوارس في الموسم القادم". تجدر الاشارة الى ان محسن، هو ثاني لاعب ينضم لصفوف النوارس من القوة الجوية هذا الموسم بعد انتقتل زميله الحارس فهد طالب. المحرر: محمد خليل

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